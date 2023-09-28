Собянин: в районе Метрогородок появится новая школа с детским садом

Новая школа и детский сад появятся в районе Метрогородок. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

Здания возведут частные инвесторы в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Например, в школе будет создано 70 рабочих мест.

По этой же программе в поселении Сосенском появится офисно-деловой центр на тысячу сотрудников. Участие в программе дает застройщикам определенные городские льготы. Подать заявку на получение специального статуса можно через Инвестиционный портал Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.