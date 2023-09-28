Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 09:50

Город

Собянин: в районе Метрогородок появится новая школа с детским садом

Собянин: в районе Метрогородок появится новая школа с детским садом

Собянин заявил, что южная рокада готова больше чем на 85%

Мэр Москвы рассказал о новом травматолого-ортопедическом корпусе больницы № 31

Новости часа: новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой планируют открыть в январе

Собянин: автозавод "Москвич" получит статус промышленного комплекса

Собянин назначил правительство Москвы после переизбрания

Новости часа: в Москве ведется строительство новых корпусов городских стационаров

Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

Собянин: новый корпус ГКБ № 31 им академика Савельевой планируется открыть в январе

Новости часа: новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой будет рассчитан на 100 коек

Новая школа и детский сад появятся в районе Метрогородок. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

Здания возведут частные инвесторы в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Например, в школе будет создано 70 рабочих мест.

По этой же программе в поселении Сосенском появится офисно-деловой центр на тысячу сотрудников. Участие в программе дает застройщикам определенные городские льготы. Подать заявку на получение специального статуса можно через Инвестиционный портал Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородстроительствовидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика