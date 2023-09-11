11 сентября, 10:17Политика
Общественный штаб: выборы мэра Москвы прошли без серьезных нарушений
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
На прошедших выборах мэра Москвы не было зафиксировано серьезных нарушений. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.
"Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, выявлено не было", – говорится в телеграм-канале ОШ.
Отмечается, что группа разбора реагировала на все возникавшие проблемы. За ходом голосования следили 11 680 наблюдателей, а ситуацию на избирательных участках контролировали с помощью камер даже ночью.
В самом штабе работали почти 3 тысячи человек, среди которых были представители партий, политологи и социологи, представители российских регионов и других государств.
"Нашей главной задачей было обеспечить честность и прозрачность выборов, думаю, штаб с этим справился отлично", – приводятся в сообщении слова главы ОШ Вадима Ковалева.
Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогли все совершеннолетние москвичи.
В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
По итогам трехдневного голосования победил Сергей Собянин. Он набрал набрал 2 499 114 голосов – 76,39%. Второе место занял Леонид Зюганов за которого отдали 8,11%. Далее идут Борис Чернышов ( 5,61%), Владислав Даванков (5,34%) и Дмитрий Гусев (3,93%).
Собянин набрал 76,4% голосов на выборах мэра после обработки 99%
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