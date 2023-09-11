Общественный штаб: выборы мэра Москвы прошли без серьезных нарушений

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

На прошедших выборах мэра Москвы не было зафиксировано серьезных нарушений. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

"Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, выявлено не было", – говорится в телеграм-канале ОШ.

Отмечается, что группа разбора реагировала на все возникавшие проблемы. За ходом голосования следили 11 680 наблюдателей, а ситуацию на избирательных участках контролировали с помощью камер даже ночью.

В самом штабе работали почти 3 тысячи человек, среди которых были представители партий, политологи и социологи, представители российских регионов и других государств.

"Нашей главной задачей было обеспечить честность и прозрачность выборов, думаю, штаб с этим справился отлично", – приводятся в сообщении слова главы ОШ Вадима Ковалева.

Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

По итогам трехдневного голосования победил Сергей Собянин. Он набрал набрал 2 499 114 голосов – 76,39%. Второе место занял Леонид Зюганов за которого отдали 8,11%. Далее идут Борис Чернышов ( 5,61%), Владислав Даванков (5,34%) и Дмитрий Гусев (3,93%).



Собянин набрал 76,4% голосов на выборах мэра после обработки 99%