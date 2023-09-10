Более 30 тысяч атак выдержали ресурсы избирательной системы – Памфилова

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Более 30 тысяч DDoS-атак выдержали интернет-ресурсы избирательной системы за последние дни, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, это говорит о большом интересе к выборам.

"Выдержали. Запас прочности большой. Поэтому мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее по этому поводу", – подчеркнула глава ЦИК РФ.

Ранее глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что атаки на ДЭГ не помешали ходу выборов в России. Он отметил, что избирательный процесс не был нарушен.

Выборы прошли в 85 субъектах России, в том числе и в новых регионах – ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Собянин по итогам онлайн-голосования на выборах мэра Москвы набрал более 2 млн голосов