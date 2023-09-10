Глава "Ростелекома" заявил, что атаки на ДЭГ не помешали ходу выборов в России

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Атаки на инфраструктуру дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не помешали ходу избирательного процесса в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу "Ростелекома" Михаила Овсеевского.

"Мы чувствуем себя уверенно, в ходе этого избирательного процесса нам не смогли помешать [атаками на систему ДЭГ], ни один процесс не был нарушен", – отметил он.

Ранее политолог Виталий Иванов заявил о том, многие избиратели предпочли формат дистанционного электронного голосования. Он отметил высокий отклик населения на процесс цифровизации, который запустило государство.

До этого политолог Константин Калачев отметил роль ДЭГ в обеспечении высокой явки на выборах в Москве.

По сообщению зампреда Мосгоризбиркома Дмитрия Реута явка на выборах мэра Москвы составила, по предварительным данным, 42,5%.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Более 27 тыс DDoS-атак совершено на систему ДЭГ