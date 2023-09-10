Явка на выборах мэра Москвы предварительно составила 42,5% – МГИК

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Явка на выборах мэра Москвы составила, по предварительным данным, 42,5%, сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Финальный день голосования на выборах мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО завершился в 20:00 в воскресенье, 10 сентября. Наблюдатели будут находиться на участках и следить за соблюдением требований избирательного законодательства.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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