ЦИК: Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 77% голосов в ДЭГ

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Сергей Собянин занимает лидирующую позицию на выборах мэра Москвы с 77,05% голосов. Об этом сообщается на информационном экране в Центральной избирательной комиссии РФ.

Первые данные ЦИК показали, что следом за ним идет член бюро московского горкома КПРФ Леонид Зюганов (7,96% голосов). Далее идет вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов (5,98% голосов) и спикер Госдумы Владислав Даванков, который набрал 5,12%.

Депутат ГД Дмитрий Гусев от "Справедливой России – За правду" занимает сейчас пятое место, он набрал 3,89% голосов.

Ранее Собянин заявил о беспрецедентно высокой явке на выборах мэра Москвы в 2023 году. Он отметил, что активная гражданская позиция сегодня особенно важна, в нынешней непростой реальности.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Собянин по итогам онлайн-голосования на выборах мэра Москвы набрал более 2 млн голосов