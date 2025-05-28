Сергей Собянин принял участие в юбилейном параде кадет

На Поклонной горе состоялся ежегодный парад кадетского движения Москвы "Не прервется связь поколений". Сергей Собянин открыл мероприятие и поздравил участников с торжественным событием.

В числе почетных гостей были патриарх Кирилл и министр просвещения Сергей Кравцов. Участники парада возложили цветы к Вечному огню, почтили память павших минутой молчания. После завершения парада стартовал фестиваль-форум кадетского движения.

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