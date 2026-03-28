Сергей Собянин: модернизация московских театров в 2026 году продолжится

C 2013 года были завершены строительство, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт 105 зданий и помещений 42 московских театров. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

В их числе Московский музыкальный театр "Геликон-опера", Театр на Таганке, "Современник", Московский театр эстрады, Московский театр Олега Табакова, Московский государственный театр "У Никитских ворот" и многие другие.

Каждая реконструкция включает комплексное переоснащение театра современным оборудованием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

