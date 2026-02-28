Собянин: обеспечили электроэнергией и допмощностью более 11 тысяч объектов

В 2025-м электроэнергией и дополнительной мощностью было обеспечено свыше 11 тысяч объектов. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Среди этих объектов – Национальный космический центр имени В. В. Терешковой, Московская судостроительная верфь, недавно отреставрированное здание Центрального телеграфа, стадион "Металлург" и центральная площадь спорткомплекса "Лужники". Кроме того, были подключены к электросетям примерно 2,5 тысячи новостроек, в том числе по программе реновации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

