Собянин: территорию около транспортного узла "Народное Ополчение" благоустроят

В столице благоустроят территорию рядом с транспортным узлом "Народное Ополчение". Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

На территории расположены две станции метро: действующая БКЛ и строящаяся Рублево-Архангельской линии, а также маршруты наземного городского транспорта. Центральным элементом планировки станет новый сквер на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Демьяна Бедного. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

