Собянин: более 110 услуг и сервисов запустили и модернизировали на mos.ru за год

На портале mos.ru за год запустили или модернизировали более 110 услуг и сервисов. Количество обращений от жителей превысило 1 миллиард, что на 25% больше показателей 2024 года. Об этом сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Главным нововведением года стал сервис "Мосбилет" для покупки билетов в учреждения культуры без наценки. Кроме того, заработал медиабанк "Мосфото" с бесплатными фото и видео о столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.