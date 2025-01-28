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Новости

28 января, 12:50

Новости

Новости часа: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для НКО

Новости часа: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для НКО

Сергей Собянин: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для НКО

Сергей Собянин: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для НКО

Собянин: свыше 100 ресторанов станут участниками фестиваля "Китайский Новый год" в Москве

Сергей Собянин: туризм вносит все больший вклад в развитие Москвы

Мэр Москвы: ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще четырех поликлиник по новому стандарту

Новости часа: за 10 лет в Москве капитально отремонтировали 14,5 тысячи домов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 января

Новости часа: в этом году капитальный ремонт проведут в 2 428 жилых домах – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для некоммерческих организаций, сообщил Сергей Собянин.

В Москве стартовал третий сезон фестиваля школьных театров, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За последние 14 лет в столице почти 740 объектов были признаны памятниками архитектуры, проинформировали на портале mos.ru.

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