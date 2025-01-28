28 января, 12:50Новости
Новости часа: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для НКО
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для некоммерческих организаций, сообщил Сергей Собянин.
В Москве стартовал третий сезон фестиваля школьных театров, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
За последние 14 лет в столице почти 740 объектов были признаны памятниками архитектуры, проинформировали на портале mos.ru.