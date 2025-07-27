Сергей Собянин: 90% москвичей живут в пешей доступности от зеленых территорий

90 процентов москвичей живут рядом с зелеными территориями. О том, как в небольших районных парках и скверах создаются все условия для отдыха и занятий спортом, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В частности, в 2024-м преобразились скверы у храма на Нахимовском проспекте и на Северном бульваре в Отрадном. Также был обновлен парк "Усадьба Трубецких в Хамовниках".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

