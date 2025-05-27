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27 мая, 21:15

Мэр Москвы

Национальную премию "Вызов" будут присуждать в пяти номинациях в 2025 году

Национальную премию "Вызов" будут присуждать в пяти номинациях в 2025 году

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Национальную премию в области будущих технологий "Вызов" в 2025 году будут присуждать в пяти номинациях. Проведение конкурса поддержал Сергей Собянин.

Премия присуждается в области физики, математики, компьютерных и других наук. Претендовать на получение награды могут ученые, инженеры и изобретатели. Лауреаты получат денежное вознаграждение – 12 миллионов рублей каждый.

Торжественная церемония награждения состоится в декабре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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