Собянин: в Москве стартует пилотный проект в сфере городского велопроката

Проездные, записанные на карту москвича или "Тройку", начнут действовать еще на одном виде транспорта – на велосипедах городского проката. О дополнительных функциях сервиса в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Пилотный проект запустят уже этим летом. Так, по безлимитному "Единому" билету пользователи могут арендовать велосипед бесплатно. Но есть условие – в день можно совершить сколько угодно поездок, но длительность с нулевым тарифом не должна превышать 30 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.