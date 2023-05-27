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Транспорт

Собянин: в Москве стартует пилотный проект в сфере городского велопроката

Собянин: в Москве стартует пилотный проект в сфере городского велопроката

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Проездные, записанные на карту москвича или "Тройку", начнут действовать еще на одном виде транспорта – на велосипедах городского проката. О дополнительных функциях сервиса в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Пилотный проект запустят уже этим летом. Так, по безлимитному "Единому" билету пользователи могут арендовать велосипед бесплатно. Но есть условие – в день можно совершить сколько угодно поездок, но длительность с нулевым тарифом не должна превышать 30 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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