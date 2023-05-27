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Собянин поздравил москвичей с Общероссийским днем библиотек

Собянин поздравил москвичей с Общероссийским днем библиотек

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Сергей Собянин поздравил москвичей с Общероссийским днем библиотек. Он отметил вклад столичных библиотекарей в развитие литературных центров.

По словам мэра, пополнение фондов, удобная навигация, лекции и литературные вечера – все это привлекает тысячи москвичей. Кроме того, горожанам полюбились акции "Библионочь" и "Единый день открытых дверей".

Собянин поблагодарил библиотекарей за добросовестный труд и приобщение к чтению новых поколений москвичей. Он добавил, что город будет и впредь уделять большое внимание модернизации библиотек как центров культурной жизни, площадок для творческого и интеллектуального общения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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