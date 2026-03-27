Собянин: посещаемость московских парков в 2025 году выросла в 1,5 раза

В 2025 году московские парки посетили более 282 миллионов человек, что в 1,5 раза выше показателей предыдущих лет, рассказала Сергей Собянин в мессенджере MAX. Одним из ключевых событий стало открытие Царской набережной в музее‑заповеднике "Коломенское" протяженностью 3,5 километра.

В парке "Сокольники" завершили работы первого и второго этапов благоустройства и реабилитации. В планах на 2026 год – продолжение обновления парков Горького и "Сокольники", музеев‑заповедников "Коломенское" и "Кузьминки‑Люблино", усадьбы Останкино, Сада имени Н. Э. Баумана и других городских территорий.

