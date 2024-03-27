Новости часа: 60 пострадавших в "Крокусе" остаются на лечении в больницах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 60 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" остаются на лечении в больницах Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 2,5 тысячи жителей получили квартиры по реновации в Восточном Дегунине, сообщил департамент горимущества.

Фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах прочистили после зимы. Об этом рассказал комплекс городского хозяйства.