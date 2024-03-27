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27 марта, 12:00

Происшествия

Новости часа: 60 пострадавших в "Крокусе" остаются на лечении в больницах Москвы

Новости часа: 60 пострадавших в "Крокусе" остаются на лечении в больницах Москвы

Сергей Собянин рассказал о социальной поддержке семей в Москве

На помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле" пришел весь город – Собянин

Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 60 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" остаются на лечении в больницах Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 2,5 тысячи жителей получили квартиры по реновации в Восточном Дегунине, сообщил департамент горимущества.

Фонтан "Поющий журавль" на Чистых прудах прочистили после зимы. Об этом рассказал комплекс городского хозяйства.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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