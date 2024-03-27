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27 марта, 11:30

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Сергей Собянин рассказал о социальной поддержке семей в Москве

Сергей Собянин рассказал о социальной поддержке семей в Москве

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С 2014 года число многодетных семей в столице выросло более чем в три раза, их поддержка является одной из приоритетных задач для города. Сергей Собянин в своем телеграм-канале поделился, как столица помогает этой категории жителей.

Так, все пособия и соцвыплаты, которые положены многодетным семьям, с начала 2024 года были проиндексированы на 5%. Кроме того, родители получают различные компенсации и льготы, а также право бесплатного проезда в общественном транспорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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