26 августа, 17:30

Мэр Москвы

Собянин: в Москве будет создано еще 15 современных пространств для отдыха у воды

В Москве к следующему лету создадут 15 современных мест для отдыха, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Среди них, например, Головинские, Ангарские и Большой Очаковский пруды. Зоны обустроят по новому стандарту, установят качели, гамаки и беседки. Кроме того, создадут места для пикника и детские площадки.

Особое внимание уделят спорту: построят площадки для воркаута и волейбола. Комфортные условия предусмотрят для тех, кто хочет позагорать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

