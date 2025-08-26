26 августа, 17:30Мэр Москвы
Собянин: в Москве будет создано еще 15 современных пространств для отдыха у воды
В Москве к следующему лету создадут 15 современных мест для отдыха, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Среди них, например, Головинские, Ангарские и Большой Очаковский пруды. Зоны обустроят по новому стандарту, установят качели, гамаки и беседки. Кроме того, создадут места для пикника и детские площадки.
Особое внимание уделят спорту: построят площадки для воркаута и волейбола. Комфортные условия предусмотрят для тех, кто хочет позагорать.
