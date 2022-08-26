Собянин осмотрел новую детскую поликлинику в районе Кунцево

Строительство детской поликлиники в Кунцеве на улице Академика Павлова завершат к сентябрю. Сергей Собянин осмотрел финальную стадию работ. Сейчас там идет расстановка медицинского оборудования и мебели.

Это четырехэтажное здание площадью более пяти тысяч квадратных метров. Его возвели по индивидуальному проекту, который соответствует новому московскому стандарту поликлиник. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.