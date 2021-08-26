Собянин рассказал о планах развития ТПУ "Выхино"

Сергей Собянин осмотрел транспортно-пересадочный узел "Выхино" и рассказал, что следующим этапом, над которым начнется работа, является строительство станции МЦД-3.

"Это задача РЖД по договору. Помимо этого, реконструкция платформы станции метро "Выхино", которая находится тоже не в очень хорошем состоянии, тоже не очень комфортная. Третье – это коммерческий объект, который сделает дополнительные переходы удобными для жителей. Таким образом, это проект, состоящий из городской части, части РЖД и инвесторов, которые, надеюсь, что по конкурсу появятся в ближайшие месяцы", – сказал мэр.

Таким образом, отметил Собянин, с 2022 года начнется строительство комфортного транспортно-пересадочного узла. Кроме того, за последние годы территория возле ТПУ была благоустроена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.