Собянин: два перехода построят через Дмитровское шоссе и пути МЦД-1
На севере Москвы строят новые переходы через Дмитровское шоссе и пути МЦД-1. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.
По словам мэра, важные инфраструктурные объекты появятся в Тимирязевском районе. Они не просто обеспечат удобство пешеходам, но и свяжут два района – Тимирязевский и Бутырский.
Работы по надземному переходу уже выполнены больше чем наполовину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.