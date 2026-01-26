Собянин рассказал о планах развития дорог в Коммунарке и Южном Бутове

В Коммунарке и Южном Бутове построят и реконструируют более 5 километров дорог. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Работы пройдут на 4-ом участке трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от станции "Новомосковская" до улицы Поляны. В рамках проекта будут построены участки проспекта Куприна до Проектируемого проезда № 7048 и от Проектируемого проезда № 816 до Бартеневской улицы, а также реконструированы участки улицы Поляны от съезда с трассы до дома № 42.

Кроме того, запланировано строительство путепровода через шоссе и создание съездов с него. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.