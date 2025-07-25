Сергей Собянин сообщил о планах запуска двух трамвайных линий

Еще две трамвайные линии запустят в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, спустя 30 лет трамваи вернутся на Трифоновскую улицу. Также линия, строящаяся на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова, позволит запустить диаметральные маршруты через центр города. От Сокольников на трамвае без пересадок можно будет доехать до Павелецкого вокзала. Этот транспорт пользуется большой популярностью.

Только в 2024 году обновили свыше 15 километров трамвайных путей в разных районах столицы, открыли восстановленную линию по улице Сергия Радонежского.

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