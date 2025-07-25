Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 12:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил о планах запуска двух трамвайных линий

Сергей Собянин сообщил о планах запуска двух трамвайных линий

Московская международная книжная ярмарка пройдет с 3 по 7 сентября

Собянин сообщил о росте объема закупок на портале поставщиков Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2

Сергей Собянин поздравил москвича – победителя международной олимпиады по физике

Собянин: около 10 тыс москвичей начали переселение по реновации этим летом

Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2

Собянин поддержал проведение конкурса "Лучший книжный магазин Москвы"

Собянин: завершена модернизация детской поликлиники в Восточном Измайлове

Собянин: творческий потенциал Москвы находит признание за рубежом

Еще две трамвайные линии запустят в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, спустя 30 лет трамваи вернутся на Трифоновскую улицу. Также линия, строящаяся на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова, позволит запустить диаметральные маршруты через центр города. От Сокольников на трамвае без пересадок можно будет доехать до Павелецкого вокзала. Этот транспорт пользуется большой популярностью.

Только в 2024 году обновили свыше 15 километров трамвайных путей в разных районах столицы, открыли восстановленную линию по улице Сергия Радонежского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика