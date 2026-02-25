25 февраля, 07:45Мэр Москвы
Собянин: студийный комплекс Киностудии Горького открылся на севере Москвы
На севере Москвы открылся обновленный студийный комплекс Киностудии имени Горького, сообщил Сергей Собянин. Там сосредоточили полный цикл кинопроизводства в одном месте. Общая площадь комплекса составляет более 56 тысяч квадратных метров.
В нем оборудованы 10 высокотехнологичных павильонов для съемок кино и телепрограмм, студии виртуальных декораций и захвата движения, аппаратные и гримерные. Мэр отметил, что киностудия получила второе рождение и стала одной из лучших в России.
