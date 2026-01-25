Собянин поздравил москвичей с Днем студенчества

Сергей Собянин поздравил учеников колледжей и вузов с Днем российского студенчества.

На своей странице в мессенджере MAX мэр подчеркнул, что Москва – крупнейший образовательный центр страны. Столица гордится своими студентами, которые уже в ближайшие годы будут развивать и город, и экономику.

Власти стремятся к тому, чтобы мегаполис был не только местом учебы, но и пространством возможностей. Для этого работает проект "Молодежь Москвы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.