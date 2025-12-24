Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом в Мосгордуме

Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом о деятельности столичного правительства в Мосгордуме. Он отметил, что экономика города сохраняет устойчивую динамику, а объем инвестиций с 2010 года вырос в четыре раза. Отдельно он выделил вклад столичного оборонно-промышленного комплекса в решение задач СВО, а также организацию специализированной поликлиники для ветеранов спецоперации.

В сфере транспорта к 2030 году по Москве-реке начнут курсировать электросуды местного производства, а также продолжится развитие беспилотного трамвая и тестирование аналогичных технологий в метро. В здравоохранении завершена модернизация амбулаторного звена, отремонтировано более 340 поликлиник. По программе реновации построено около 7 миллионов квадра метров жилья, и акцент теперь делается на улучшение архитектуры и качества новостроек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.