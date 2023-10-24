24 октября, 11:15Город
Южный речной вокзал принял и отправил более 140 круизных теплоходов – мэр Москвы
Южный речной вокзал принял и отправил более 140 теплоходов после реконструкции. О возрождении и итогах благоустройств рассказал в своем блоге Сергей Собянин.
В этом году территорию открыли для посетителей. Чтобы перезапуск стал возможным, провели большой комплекс работ. Специалисты расчистили прибрежную зону и отремонтировали причальную стенку – это нужно для безопасного движения судов.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.