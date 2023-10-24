Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 11:15

Город

Южный речной вокзал принял и отправил более 140 круизных теплоходов – мэр Москвы

Южный речной вокзал принял и отправил более 140 круизных теплоходов – мэр Москвы

Собянин рассказал, как преобразилась территория около Южного речного вокзала

Собянин: команда Москвы победила на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Собянин сообщил о планах увеличить количество пересадок с МЦД

Москвичам рассказали о завершении программы реконструкции съездов на МКАД

Собянин: Москва помогла бизнесу защитить интеллектуальные права на 4,2 млрд руб

Новости часа: Москва помогла бизнесу защитить интеллектуальные права на 4,2 млрд рублей

Новости часа: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Новости часа: комплекс МКНЦ имени Логинова принял за два месяца почти 90 тыс пациентов

Новости часа: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Южный речной вокзал принял и отправил более 140 теплоходов после реконструкции. О возрождении и итогах благоустройств рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

В этом году территорию открыли для посетителей. Чтобы перезапуск стал возможным, провели большой комплекс работ. Специалисты расчистили прибрежную зону и отремонтировали причальную стенку – это нужно для безопасного движения судов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствовидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика