Сергей Собянин анонсировал начало отопительного сезона в Москве

В Москве начали включать отопление. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В первую очередь тепло подают в детские сады, школы и больницы. Затем батареи нагреются в жилых домах, а после – в административных и офисных зданиях. Работы будут проводиться постепенно и займут несколько дней.

В ПАО "МОЭК" уточнили, что к отопительному сезону подготовлено 18 тысяч километров тепловых сетей и 10 тысяч тепловых пунктов. В переводе системы на зимний режим задействованы 2,5 тысячи сотрудников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.