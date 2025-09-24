Форма поиска по сайту

24 сентября

Сергей Собянин анонсировал начало отопительного сезона в Москве

Сергей Собянин анонсировал начало отопительного сезона в Москве

В первую очередь тепло подают в детские сады, школы и больницы. Затем батареи нагреются в жилых домах, а после – в административных и офисных зданиях. Работы будут проводиться постепенно и займут несколько дней.

В ПАО "МОЭК" уточнили, что к отопительному сезону подготовлено 18 тысяч километров тепловых сетей и 10 тысяч тепловых пунктов. В переводе системы на зимний режим задействованы 2,5 тысячи сотрудников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

