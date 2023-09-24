24 сентября, 17:30Город
Собянин рассказал о благоустройстве территории у Коньковских прудов
Коньковские пруды стали популярным местом отдыха после благоустройства. Об изменениях на районе сообщил Сергей Собянин на своем сайте.
Основной объем работ выполнили еще в 2022 году. На набережной оборудовали современную рекреационную зону: там поставили лежаки, а по периметру водоемов – парковые качели. Кроме того, рядом с прудами сделали большую спортивную зону.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.