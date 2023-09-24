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24 сентября, 17:30

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Собянин рассказал о благоустройстве территории у Коньковских прудов

Собянин рассказал о благоустройстве территории у Коньковских прудов

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Коньковские пруды стали популярным местом отдыха после благоустройства. Об изменениях на районе сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

Основной объем работ выполнили еще в 2022 году. На набережной оборудовали современную рекреационную зону: там поставили лежаки, а по периметру водоемов – парковые качели. Кроме того, рядом с прудами сделали большую спортивную зону.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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