Собянин: столичные кабели для измерительных приборов превзошли импортные аналоги

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские инженеры создали уникальные кабели для приборов, измеряющих параметры окружающей среды. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, новая разработка не просто заместила швейцарские аналоги, но и превзошла их по ряду характеристик.

Так, кабели не реагируют на удары, изгибы, вибрацию и устойчивы к помехам. Помимо этого, изделие может функционировать при крайне низких температурах – до -70 градусов, а также при очень высоких – до 85 градусов.

"Такие преимущества кабелей очень важны для работы многих ключевых предприятий. Применять их будут в том числе для контроля уровня радиации на атомных электростанциях, в медицинских кабинетах рентгена и в летательных аппаратах", – отметил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал о самых интересных культурных событиях минувшего лета в Москве. Он отметил, что в теплый сезон в столице прошли тысячи культурных мероприятий.