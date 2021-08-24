Собянин подвел итоги полутора лет работы системы видеотрансляций из роддомов

437 семей воспользовались услугой видеонаблюдения в роддомах. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр пояснил, что речь в первую очередь идет о тех родителях, чьи дети появились на свет недоношенными и были вынуждены задержаться в роддоме. У боксов, в которых лежат такие малыши и устанавливаются камеры, чтобы родителям было спокойнее.

Для получения доступа к видеотрансляции родители должны написать заявление, решение принимает заведующий отделением или лечащий врач. При этом видео не записывается и никуда не передается.

Пока этот проект пилотный, он стартовал в перинатальном центре ГКБ №24. Услуга также доступна в неонатологических и реанимационных отделениях Инфекционной клинической больницы №2, Морозовской детской городской больницы и в роддоме ГКБ №15 имени Филатова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.