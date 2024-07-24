24 июля, 21:45Новости
Новости часа: пассажиры Московских центральных диаметров совершили 1 млрд поездок
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пассажиры Московских центральных диаметров совершили 1 миллиард поездок, рассказал Сергей Собянин.
Более 150 студентов вузов и колледжей прошли практику на базе Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщает МНПЗ.
Одобрен проект реконструкции Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. Об этом сообщает Главгосэкспертиза.