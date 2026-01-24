Сергей Собянин поздравил артиста Юрия Башмета с днем рождения

Сергей Собянин поздравил художественного руководителя, главного дирижера Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и народного артиста СССР Юрия Башмета с днем рождения.

Мэр отметил, что талант, импровизация и мастерство Башмета завораживают сердца слушателей, а возглавляемый артистом оркестр восхищает уникальными концертными программами и позволяет аудитории наслаждаться классикой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

