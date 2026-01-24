24 января, 14:30Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил артиста Юрия Башмета с днем рождения
Сергей Собянин поздравил художественного руководителя, главного дирижера Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и народного артиста СССР Юрия Башмета с днем рождения.
Мэр отметил, что талант, импровизация и мастерство Башмета завораживают сердца слушателей, а возглавляемый артистом оркестр восхищает уникальными концертными программами и позволяет аудитории наслаждаться классикой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.