Собянин: после реставрации Дом культуры на ВДНХ вновь стал центром притяжения

После реставрации Дом культуры на ВДНХ вновь стал центром притяжения, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что со дня его открытия после масштабного обновления прошло 8 лет. Там проходят спектакли Театра комедии, мастер-классы, занятия по вокалу, танцам и актерскому мастерству. Для участников проекта "Московское долголетие" организованы творческие занятия, а также проходит международный фестиваль искусств "Вдохновение".

