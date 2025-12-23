Сергей Собянин поздравил коллектив Боткинской больницы с ее 115-летием

Боткинской больнице исполняется 115 лет 23 декабря. Как рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, на сегодняшний день это крупнейшее лечебное учреждение России, в котором оказывают полный спектр специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

Больница является ведущей клинической базой для почти 30 кафедр четырех ведущих медицинских вузов страны.

