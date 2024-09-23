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Новости

Новости

23 сентября, 13:00

Новости

Новости часа: в Морозовской больнице разработали метод диагностики детского инсульта

Новости часа: в Морозовской больнице разработали метод диагностики детского инсульта

Собянин: в Москве запатентовали уникальный метод диагностики детского инсульта

Новости часа: технологические конкурсы помогают Москве внедрять передовые разработки

Собянин: технологические конкурсы помогают столице внедрять передовые разработки

"Мой район. Новости": МСД стал одной из самых популярных городских автомагистралей

Собянин: в Москве запатентовали уникальный метод диагностики детского инсульта

Более 14 тысяч человек получили квартиры в СВАО по программе реновации

Более 14 тысяч жителей СВАО получили новые квартиры

Новости часа: московские школьники взяли золото на Международной астрономической олимпиаде

Собянин: москвичи завоевали золото на международной астрономической олимпиаде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Врачи Морозовской больницы разработали и запатентовали новый метод диагностики детского инсульта. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 8,5 тысячи рабочих мест по городской программе создадут на юге Москвы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Работы по благоустройству двух участков парка "Яуза" выполнили почти на 90%. Специалисты обновляют пространства вдоль Тенистого проезда и выполняют второй этап работ на территории вдоль Сельскохозяйственной улицы, отметил заммэра Петр Бирюков.

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