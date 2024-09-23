Новости часа: в Морозовской больнице разработали метод диагностики детского инсульта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Врачи Морозовской больницы разработали и запатентовали новый метод диагностики детского инсульта. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 8,5 тысячи рабочих мест по городской программе создадут на юге Москвы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Работы по благоустройству двух участков парка "Яуза" выполнили почти на 90%. Специалисты обновляют пространства вдоль Тенистого проезда и выполняют второй этап работ на территории вдоль Сельскохозяйственной улицы, отметил заммэра Петр Бирюков.