Собянин оценил ход строительства участка МСД от путей Павелецкого направления МЖД до МКАД

На юге Москвы скоро появится новая шестиполосная трасса. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.

Участок Московского скоростного диаметра от района Царицыно до МКАД планируют запустить уже в следующем году. Новая дорога разгрузит движение по Варшавскому и Каширскому шоссе, а еще обеспечит транспортную доступность для новых жилых районов.

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