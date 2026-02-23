Собянин рассказал, как изменится Екатерининский парк после благоустройства

Один из старейших парков столицы, Екатерининский, ожидает масштабное благоустройство. Как сообщил Сергей Собянин, ключевой задачей станет создание безбарьерной среды – на территории расположен социально-реабилитационный центр для ветеранов.

Также там появится лодочная станция, зона солярия с шезлонгами и круглогодичный семейный павильон для лекций и мастер-классов. При этом жемчужина парка – аллея розовых яблонь – сохранится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.