Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества.

На своей странице в мессенджере MAX, мэр пожелал военнослужащим, ветеранам, участникам специальной военной операции, а также их семьям крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов на службе. Он отметил их мужество и волю к победе, а также напомнил о подвиге героев Великой Отечественной войны, тех, кто отстоял страну.

