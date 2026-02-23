23 февраля, 10:15Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества
На своей странице в мессенджере MAX, мэр пожелал военнослужащим, ветеранам, участникам специальной военной операции, а также их семьям крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов на службе. Он отметил их мужество и волю к победе, а также напомнил о подвиге героев Великой Отечественной войны, тех, кто отстоял страну.
