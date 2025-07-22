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22 июля, 22:15

Мэр Москвы

Собянин: модернизация двух корпусов ГКБ имени Вересаева завершится в этом году

Собянин: модернизация двух корпусов ГКБ имени Вересаева завершится в этом году

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В 2025 году планируется завершить модернизацию еще двух корпусов городской клинической больницы имени Вересаева. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В одном из обновленных корпусов разместится роддом. Его оснастят новейшим медицинским оборудованием, в том числе для выхаживания недоношенных детей. Во втором корпусе будет работать Центр женского здоровья, где пациентки смогут получать все виды диагностики и лечения, готовиться к беременности или наблюдаться у врача после рождения ребенка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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