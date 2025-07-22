Собянин: модернизация двух корпусов ГКБ имени Вересаева завершится в этом году

В 2025 году планируется завершить модернизацию еще двух корпусов городской клинической больницы имени Вересаева. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В одном из обновленных корпусов разместится роддом. Его оснастят новейшим медицинским оборудованием, в том числе для выхаживания недоношенных детей. Во втором корпусе будет работать Центр женского здоровья, где пациентки смогут получать все виды диагностики и лечения, готовиться к беременности или наблюдаться у врача после рождения ребенка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.