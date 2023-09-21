Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Столица получила в рамках офсетного контракта 1 миллион упаковок лекарственных препаратов, которые применяются для терапии онкологии и аутоиммунных заболеваний. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Договор подписали шесть лет назад. Инвестор разместил производство на территории "Технополиса "Москва", а город обеспечил производителя заказами. Первые поставки начались два года назад – в ассортименте 29 препаратов.

Всего в медицинской сфере было заключено девять офсетных контрактов. Они помогают обеспечить жителей столичного региона необходимыми препаратами и медицинскими изделиями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.