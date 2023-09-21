Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой и бархатной, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, столбики термометров в центре Москвы не опустились ниже 16,2 градуса, на Балчуге – 16,7, в Тушине – 15,4. Как подчеркнул синоптик, так тепло на ВДНХ не было никогда за всю историю регулярных метеонаблюдений.

Тишковец рассказал, что рекорд держался с 2015 года, когда ночная температура составила 13,1 градуса. В среднем, ночная температура 21 сентября бывает выше 10 градусов не чаще одного раза в 10 лет.

Также специалист обратил внимание на то, что установившаяся ночью температура превысила климатическую норму дня в сентябре на два градуса. Он добавил, что по климату в Москве даже в разгар лета ночная норма меньше – 13,5 градуса.

"По праву прошедшая ночь стала субтропической и соответствует климатическим показателям в темное время суток бархатного сезона таких российских черноморских курортов, как Сочи и Ялта", – заключил Тишковец.

В четверг, 21 сентября, в Москве и области прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов, а в Подмосковье – от 18 до 23 градусов.

Комфортная погода и температура до 25 градусов ожидается в Москве и в эти выходные, 23 и 24 сентября. По прогнозу синоптиков, осадков в этот день не будет.



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