Москвичам рассказали о погоде 21 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В четверг, 21 сентября, в Москве и области прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов, а в Подмосковье – от 18 до 23 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 751 миллиметр ртутного столба.

Воздух в столице в ночь на 20 сентября прогрелся до июльских показателей. На базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр под утро показывал 12,3 градуса, на Балчуге – 14,5 градуса. Климатическая норма при этом составляет 7 градусов.

Комфортная погода и температура до 25 градусов ожидается в Москве и в эти выходные, 23 и 24 сентября. По прогнозу синоптиков, осадков в этот день не будет.



"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 21 сентября