Собянин принял решение о комплексном развитии трех городских территорий

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Город принял решение о комплексном развитии территорий в районах Ростокино, Тропарево-Никулино и Покровское-Стрешнево. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его информации, вместо нежилых зданий будут возведены гостиница, офисы, кафе, магазины, рестораны, подстанция скорой помощи, здание отдела внутренних дел МВД России, технопарк и другие объекты.

Мэр уточнил, что всего создадут свыше 5 тысяч рабочих мест. В столице одобрены и реализуются 44 проекта комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью более 610 гектаров, напомнил он.

Ранее город принял решение о комплексном развитии трех участков бывшей промзоны Огородный проезд общей площадью около 15 гектаров, право на их реорганизацию выставят на торги к концу сентября. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 30 миллиардов рублей.

До этого сообщалось о планах по реорганизации трех неэффективно используемых участков в Басманном районе суммарной площадью 6,12 гектара. На них построят почти 235 тысяч квадратных метров недвижимости.

Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны Огородный проезд