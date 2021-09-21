Собянин осмотрел специальный экипировочный центр здравоохранения Москвы

Сергей Собянин осмотрел новый экипировочный центр здравоохранения столицы, который находится в Большом Саввинском переулке.

Мэр отметил, что проект был создан два года назад, в течение этого времени появилась целая фабрика специальной одежды и место, куда можно прийти и померить ее, что очень важно. Он уточнил, что форма сшита из качественных материалов.

"Мы будем ежегодно менять ее так, чтобы она постоянно была новой. И будем дорабатывать дизайн, если какие-то идеи появятся", – сказал Собянин.

Мэр напомнил, что до этого специальную одежду закупали клиники или работники самостоятельно. Однако благодаря специальному экипировочному центру будет сшито около миллиона единиц одежды и около 300 тысяч единиц обуви. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.