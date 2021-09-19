Круглогодичную ярмарку построили на месте незаконной парковки на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Павильон для круглогодичной ярмарки построили на месте незаконной парковки в районе Выхино-Жулебино, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с начала года на юго-востоке города выявили более 130 незаконно размещенных объектов, при этом 33 уже демонтированы.
"По мере выявления самовольных построек городу возвращаются захваченные территории, которые становятся доступны для дальнейшего благоустройства. При этом учитывается мнение самих москвичей. Именно по желанию жителей на месте нелегальной парковки в Выхино-Жулебине появилась городская ярмарка", – заявил Ефимов.
Парковку без согласования разместили на Саранской улице. Участок площадью 1,8 тысячи квадратных метров был огорожен металлическим забором, на территории также были навесы и пост охраны.
Новая круглогодичная ярмарка представляет из себя не только современный торговый павильон, но и благоустроенную территорию. Всего в Москве уже работает 47 подобных торговых круглогодичных площадок.
В августе Сергей Собянин распорядился продолжить мониторинг территории Москвы для борьбы с самостроем. В пресс-службе мэрии добавили, что незаконные постройки портят архитектурный облик столицы.
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