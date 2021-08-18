Собянин поручил продолжить борьбу с самостроем

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Сергей Собянин распорядился продолжить мониторинг территории города для борьбы с самостроем, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, на заседании президиума перечень выявленных объектов самостроя дополнили 11 новыми объектами, подлежащими сносу.

В пресс-службе пояснили, что такие здания искажают архитектурный облик города и являются потенциально опасными для здоровья и жизни горожан, поскольку были построены без разрешительной документации и соблюдения норм и правил.

"Начиная с 2011 года Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявила 32 тысячи объектов самовольного строительства (отдельно стоящих зданий и сооружений либо пристроек к ним) общей площадью свыше 10 миллионов квадратных метров", – говорится в сообщении.

Из этого числа было демонтировано около 4,5 миллиона квадратных метров незаконно возведенной недвижимости. Около половины объектов самостроя ликвидировали сами собственники после получения соответствующих предписаний.

В пресс-службе добавили, что более 800 незаконных построек площадью 1,5 миллиона квадратных метров были приведены в соответствие с градостроительными нормами.

Общая сумма, на которую были оштрафованы владельцы самостроя, составила около 12 миллионов рублей.

"По остальным выявленным объектам самостроя продолжаются процедуры их ликвидации либо приведения в соответствие с градостроительными нормами. Свыше 600 земельных участков общей площадью порядка 100 тысяч квадратных метров, использовавшихся под нелегальные автостоянки, были переданы для размещения бесплатных парковок", – говорится в сообщении.

В столице мониторинг территорий на предмет самостроя осуществляется с помощью квадрокоптеров и систем искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что в Южном, Западном, Северном, Восточном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Северо-Восточном и Зеленоградском округах столицы запустили проект "Мобильный инспектор". Так, специалисты Госинспекции по недвижимости с помощью электрических самокатов могут проверить еще больше территорий.

Отмечалось, что электросамокаты развивают скорость до 25 километров в час. Как отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, на одном заряде они могут проезжать 35–55 километров.

