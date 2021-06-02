Проект "Мобильный инспектор" запустили еще в восьми округах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Южном, Западном, Северном, Восточном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Северо-Восточном и Зеленоградском округах столицы запущен проект "Мобильный инспектор". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что теперь специалисты Госинспекции по недвижимости с помощью электрических самокатов могут проверить еще больше территорий. Так, по словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, проект запустили в пилотном режиме в 2020 году.

"После успешной апробации проекта принято решение масштабировать его еще на восемь административных округов столицы. Если проект хорошо себя зарекомендует, то мы распространим его на все оставшиеся округа, включая ТиНАО", – рассказал заммэра.

Известно, что электросамокаты развивают скорость до 25 километров в час. Как отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, на одном заряде они могут проезжать расстояние 35–55 километров.

В качестве примера он привел самовольную пристройку к двухэтажному зданию, которое располагается по адресу Нахимовский проспект, дом 57. Специалисты выявили, что разрешение на строительство объекта и его ввод в эксплуатацию не оформлялось, кроме того, пристройка на кадастровый учет не поставлена, право собственности не зарегистрировано.

На данный момент ведется разработка документации для демонтажа незаконной постройки, заключил Овчинский.

Ранее в Западном административном округе обнаружили незаконно возведенные объекты общей площадью 469 квадратных метров. Данные постройки были демонтирован.